الغرف التجارية: معايير ومواصفات المنتجات المصرية أفضل من الأوروبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بميناء الإسكندرية، وتأكيده على أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع إلى مصر إلا وفقًا للمعايير الأوروبية، مشيرًا إلى أننا كمستهلكين نريد أن تكون البضائع التي تدخل مصر خالية من أي نوع من أنواع الغش.



وأضاف «هلال»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه على الرغم من أهمية ذلك إلا أن الحكومة المصرية متمثلة في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تمنع دخول أي منتج غير مطابق للمواصفات وتشترط مواصفات تقارب المواصفات الأوروبية، مشيرًا إلى أنه يلزم للموافقة على استيراد أي منتج الحصول على موافقة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لافتًا إلى وجود نظام محدد لجودة أي منتج.

وأوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، أن الجمارك لا تسمح بدخول أي أجهزة لا تحصل على مُوافقة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهي ما تُحدد جودة المنتج الداخل لمصر، مؤكدًا أنه رغم تطبيق المواصفات الأوروبية، إلا أن هيئة المواصفات والجودة في مصر تستطيع وضع مواصفات تنافس المواصفات العالمية وتناسبنا.