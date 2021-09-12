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تعرف على كواليس مران الأهلي اليوم.. عودة 8 لاعبين

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تعرف على كواليس مران الأهلي اليوم.. عودة 8 لاعبين تعرف على كواليس مران الأهلي اليوم.. عودة 8 لاعبين

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انتظم اللاعبون الدوليون في الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق بعد انتهاء فترة ‏الراحة التي حصلوا عليها عقب عودتهم من الجابون وانتهاء مهمتهم مع الوطني، الذي ‏خاض لقائي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى 2022.‏

وشارك الدوليون الثمانية: محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن في مران الأهلي اليوم، الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق، بقيادة بيتسو موسيماني، قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس السبت، في إطار البرنامج الموضوع للفريق خلال الفترة الحالية، استعدادًا لخوض مواجهة السوبر المصري أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية يوم 16 سبتمبر الجاري عقب مباراة المقاولون العرب ‏الودية، وفقًا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الذي قال إن الفريق سيستمر في الإسكندرية حتى موعد مباراة ‏إنبي في دور الـ16 بكأس والمقرر إقامتها يوم 25 من سبتمبر الجاري على استاد ‏الإسكندرية.‏

المصرى اليوم

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