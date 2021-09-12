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مران الأهلي يحمل خبراً ساراً للجماهير قبل مباراة السوبر

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مران الأهلي يحمل خبراً ساراً للجماهير قبل مباراة السوبر مران الأهلي يحمل خبراً ساراً للجماهير قبل مباراة السوبر

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حمل مران الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، اليوم الأحد خبراً سعيداً للجماهير بعدما شهد عودة أحد نجوم الفريق من الإصابة.

وانتظم أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وشارك توفيق في المران بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع الوطني وتخلصه من واقي الوجه.

وشارك توفيق في المران الذي خصصه بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، لمجموعة اللاعبين الدوليين، بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية.

ويواصل الأهلي استعداداته للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

وكان اتحاد الكرة المصري قد حدد يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام ‏الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.‏

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور ‏الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.‏

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل ‏أمام بتروجت.‏

وأكد اتحاد الكرة في خطاب إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس يوم 19 أكتوبر المقبل على ‏استاد الجيش ببرج العرب.‏

المصرى اليوم

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