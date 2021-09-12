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وزير الري في بني سويف: «أنا هتصور مع اللي لابس جلابية بس»

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وزير الري في بني سويف: «أنا هتصور مع اللي لابس جلابية بس» وزير الري في بني سويف: «أنا هتصور مع اللي لابس جلابية بس»

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أجرى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الري والموارد المائية، زيارة ميدانية إلى بني سويف لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع على مستوى المحافظة، واستقبله الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمشروع تبطين ترعة على حافظ فرع 5 ببهبشين.

ويجرى العمل في تنفيذ 30 عملية، إذ تم الانتهاء من تبطين 272.3 كم من مستهدف 300 كم «مرحلة أولى» بتكلفة بلغت 531 مليون جنيها، وبنسبة تزيد على 90%، وجارى طرح 5 عمليات آخرى، فيما يبلغ إجمالي الأعمال المستهدف تنفيذها بأطوال 573.2 كم، بتكلفة تقديرية مليار و437 مليون جنيه تقريباً لتخدم ما يزيد على 166 ألف فدان من خلال 94 ترعة على مستوى المحافظة، في حين تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 414.6 كم بزمام يقدر بـ125.8 ألف فدان باعتماد يزيد على مليار و700 ألف جينه، بينما يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها إلى أكثر من 158 كم تخدم زمام 40 ألفا و156 فداناً.

وأكد وزير الري أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة، نظرا لأهمية المشروع الذي تنفذه باعتباره أحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها في الفترة الحالية، والذي يأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع.

وخلال الجولة، داعب الوزير الحضور قائلا: «أنا هتصور مع اللي لابس جلابية بس»، وعلى الفور تجمع المزارعون حوله والتقطوا صورا تذكارية.

المصرى اليوم

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