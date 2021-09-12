أيان راش: هذا الفريق هو منافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي

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رد إيان راش أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي السابق، على سؤال بشأن المنافسة على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري، ومن هو الفريق الذي يرشحه للمنافسة على اللقب.

في البداية أكد أيان راش أن فريق ليفربول قادر على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري 2021/2022، لاسيما في ظل البداية الجيدة للفريق هذا الموسم بعد عودة عدد من العناصر المهمة، وعلى رأسهم المدافع فيرجيل فان دايك.

وقال أيان راش رداً على سؤال حول الفريق الذي سينافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز: أعتقد أن مانشستر سيتي هو الفريق الذي يجب أن يتغلب عليه ليفربول، في صراع المنافسة على اللقب.

وأضاف أيان راش: ليفربول كان في موقف ضعف بعد ما حدث في الموسم الماضي، ولكن الوضع تغير الآن والفريق بات في وضع أفضل.