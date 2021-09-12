خلك أذكي منهم.. تعرف على "فخ التخفيضات" لسرقة أموالك إلكترونيًّا

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والبنوك السعودية تحذر من الانجراف خلفها دون تثبُّت

حذرت البنوك السعودية من الانجراف وراء فخ التخفيضات الوهمية مما يجعل المتسوق ضحية سرقة إلكترونية لما في حسابه من أموال.

ونشرت البنوك مقطع فيديو تحذيريًّا تحت عنوان "خلك أذكي منهم" تضمن محادثة افتراضية عن وجود تخفيضات على إحدى السلع وعرض مدهش عليها، حتى وقع الضحية في الكمين وأدخل رقم بطاقته الائتمانية وجميع بياناتها ومكّن المحتال من سحب ما في رصيده من مال.

ويأتي هذا التحذير مع قرب بداية العدّ التنازلي للعروض السنوية في أشهر المواقع الإلكترونية العالمية، وعروض المناسبات الوطنية المحلية؛ مما يوجب على كل متسوق إلكتروني أن يكون حذرًا في تسوّقه الإلكتروني وألا يشتري سوى من المتاجر الموثقة والمعروفة التي تضمن كافة حقوقه.