أخبار عاجلة

ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات" -
طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي -
تنسيق المرحلة الثالثة .. توافد الطلاب على معامل التنسيق بهندسة القاهرة لتسجيل الرغبات -
بعد التغيب والقلق طلعوا بيصيفوا فى إسكندرية أمن الغربية يعيد أطفال المحلة لأسرهم بعد اختفائهم يومين -
ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا -
محكمة إيرانية تتهم أوباما وترامب بالقتل -
وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية -
شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة -
رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارخلال 24 ساعة -
رئيس مركز ومدينة نخل يتابع رصف الطرق بقرية النثيلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو: نيمار وميسي جاهزان لدوري أبطال أوروبا

Print
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو: نيمار وميسي جاهزان لدوري أبطال أوروبا الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو: نيمار وميسي جاهزان لدوري أبطال أوروبا
بعد غيابهما عن مباراة في الدوري الفرنسي السبت

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو: نيمار وميسي جاهزان لدوري أبطال أوروبا

قال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي: إن ليونيل ميسي ونيمار سينضمان إلى تشكيلة الفريق في مواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء المقبل، بعد غيابهما عن مباراة في الدوري الفرنسي، السبت.

وخرج اللاعبان من التشكيلة التي فازت 4-0 على كليرمو في الدوري بعد عودتهما المتأخرة عقب المشاركة في تصفيات في أمريكا الجنوبية.

وأبلغ بوكيتينو مؤتمرًا صحفيًّا بعد الفوز الخامس في خمس مباريات في الدوري: "اللاعبان عادا إلى باريس، الجمعة، وتدربا اليوم، أنا سعيد لأنهما بحالة بدنية جيدة ولم يتعرّضا لإصابات، سيكونان مع الفريق في بلجيكا في مباراة الأربعاء".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البرتغال ترفض مقترح الفيفا باقامة كأس العالم كل عامين

البرتغال ترفض مقترح الفيفا باقامة كأس العالم كل عامين

موعد مباراة مصر وليبريا بث مباشر قبل مواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم

موعد مباراة مصر وليبريا بث مباشر قبل مواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم

الفيفا يعلن الحرب على «يويفا» و«كونميبول» للفوز بمعركة إقامة كأس العالم كل عامين

الفيفا يعلن الحرب على «يويفا» و«كونميبول» للفوز بمعركة إقامة كأس العالم كل عامين

فيفا يضغط بسلاح استطلاع الرأى لتمرير مقترح إقامة كأس العالم كل عامين

فيفا يضغط بسلاح استطلاع الرأى لتمرير مقترح إقامة كأس العالم كل عامين