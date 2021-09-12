الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو: نيمار وميسي جاهزان لدوري أبطال أوروبا

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بعد غيابهما عن مباراة في الدوري الفرنسي السبت

قال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي: إن ليونيل ميسي ونيمار سينضمان إلى تشكيلة الفريق في مواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء المقبل، بعد غيابهما عن مباراة في الدوري الفرنسي، السبت.

وخرج اللاعبان من التشكيلة التي فازت 4-0 على كليرمو في الدوري بعد عودتهما المتأخرة عقب المشاركة في تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية.

وأبلغ بوكيتينو مؤتمرًا صحفيًّا بعد الفوز الخامس في خمس مباريات في الدوري: "اللاعبان عادا إلى باريس، الجمعة، وتدربا اليوم، أنا سعيد لأنهما بحالة بدنية جيدة ولم يتعرّضا لإصابات، سيكونان مع الفريق في بلجيكا في مباراة الأربعاء".