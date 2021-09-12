مرموش يسجل في ظهوره الأول ويقود شتوتجارت للتعادل مع فرانكفورت

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تمكن اللاعب المصري عمر مرموش من تسجيل هدفا قرب النهاية في ظهوره الأول مع فريقه شتوتجارت ليقوده بعشرة لاعبين إلى التعادل 1-1 مع أينتراخت فرانكفورت في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد.

وشارك فيليب كوستيتش لاعب فرانكفورت كبديل قبل أن يسجل هدفا رائعا بمجهود فردي في الدقيقة 79 بعدما تلقى تمريرة جبريل سو.

وبدا أن فرانكفورت سيحقق انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم عندما حصل فالديمار أنتون لاعب شتوتجارت على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 82 بعدما حرم رفائيل بوري من فرصة خطيرة للتسجيل.

لكن مرموش البالغ عمره 22 عاما تابع كرة سددها بنفسه ووضع الكرة داخل المرمى في الدقيقة 88.

وردت العارضة محاولة أخيرة من فرانكفورت في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

وتقدم شتوتجارت إلى المركز العاشر برصيد أربع نقاط من أربع مباريات، بينما يأتي فرانكفورت في المركز 14 وله ثلاث نقاط.