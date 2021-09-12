دورة تدريبية عن التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة في أسوان

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نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، تحت رعاية الدكتور ايهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور أحمد النجار، مدير وحدة النفايات الخطرة بالمديرية، دورة تدريبية عن التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بمقر مركز التدريب، وتستمر الدورة حتي الخميس الموافق 16 سبتمبر الجاري .

يهدف التدريب إلى بناء ورفع كفاءه قدرات العاملين في منظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة وخلق كوادر مؤهلة لتطبيق أفضل الممارسات البيئية وأحدث التكنولوجيات المتاحة بالإضافة إلى تنفيذ أولويات واستراتيجيات وزارة الصحة والسكان وفقاً للمعايير العالمية.