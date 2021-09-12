اليوم..ختام الدوري الممتاز للميني فوتبول وتسليم الدرع

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أعلن رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير، أن مباراة ختام الدوري الممتاز الأول للميني فوتبول وتسليم درع الدوري ستكون على ملعب نادي إيرو سبورت مساء اليوم الأحد 12 سبتمبر .

وصرح الدكتور أحمد إبراهيم مصطفي عضو اللجنة الإعلامية بالاتحاد، أن رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، قد التقى مساء أمس بالدكتور زكريا محي الدين مستشار رئيس مجلس إدارة نادي إيرو سبورت للنشاط الرياضي والكابتن هشام يكن والمهندس جمال شعبان مدير عام النادي والعميد إسماعيل يوسف مدير عام الإدارة الهندسيه للنادي لبحث إقامة المباراة الختامية على ملاعب نادي إيرو سبورت. وإنتهي اللقاء بالإتفاق على إقامة المباراة يوم الأحد، وأيضاً انضمام نادي إيروسبورت للإتحاد المصري للميني فوتبول وفي نهاية اللقاء توجه رئيس الإتحاد الكابتن أحمد سمير بخالص الشكر والتقدير للمجلس على حفاوة الإستقبال مؤكدا سعادته على إقامة المباراة الختامية للدوري على هذا الصرح الرياضي الكبير وأيضا انضمام نادي إيرو سبورت والذي سيعد إضافة كبيرة للإتحاد وللعبة.

أما على صعيد دوري السيدات فقد واصل أكاديمية سبورت زون تصدُره لدوري السيدات لمنطقة الإسكندرية للميني فوتبول بفارق الأهداف بعد تساويها في النقاط مع نادي النصر الجمهوري الذي احتل المركز الثاني بينما جاء نادي البيطاش في المركز الثالث.