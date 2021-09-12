فرج عامر يتعرض لحادث سير

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعرض المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لحادث سير اليوم الأحد، ولكنه لم يتعرض لأي إصابات حيث خرج منه سالمًا، رغم تضرر السيارة بشكل كبير.

وطمأن فرج عامر، محبيه عقب الحادث، مشيرًا إلى أن العناية الإلهية حفظته، ولم يصاب بأي أذى والحادث مر بسلام والحمد لله، متوجهًا بالشكر الجزيل إلى جميع محبيه الذين قاموا بالتواصل معه للاطمئنان على سلامته.

يُذكر أن فرج عامر، تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة سموحة خلال المرحلة المقبلة، حيث يعد هو أول من قام بتقديم أوراق ترشحه للجنة القضائية.

وأعلن نادي سموحة الرياضي، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة من يوم 11 سبتمبر الجاري ويستمر لمدة 7 أيام متتالية، من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساءً ولمدة 8 ساعات يوميا وحتى يوم الجمعة 17/9/2021.