قائد الحرس الوطني لولاية تكساس: واشنطن حريصة على دعم التعاون بين الجيشين المصري والأمريكي

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التقت اللواء تريسى نوريس، قائد الحرس الوطنى لولاية تكساس، بكل من قائد القوات الجوية وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، خلال زيارتها الرسمية التي استمرت لعدة أيام بمصر.

تناولت اللقاءات عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار دعم علاقات التعاون العسكرى والشراكة الإستراتيجية المصرية الأمريكية، وفقا للمتحدث العسكري للقوات المسلحة.

من جانبها، أكدت قائد الحرس الوطنى لولاية تكساس حرص بلادها على دعم علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، معربة عن تطلعها لمزيد من التنسيق بما يلبى المصالح المشتركة في ضوء عمق العلاقات بين البلدين .

فى سياق متصل، قامت نوريس بالمرور على عناصر الحرس الوطنى لولاية تكساس المشتركة في التدريب المشترك «النجم الساطع 2021»، حيث أشادت بالمستوى الراقى الذي يعكسه التدريب ومدى مساهمته في تبادل الخبرات بين العناصر المشاركة، بما يؤهله ليكون مناخ فعال لتبادل الثقافات والخبرات العسكرية في مختلف التخصصات لكافة الدول المشاركة بالتدريب .