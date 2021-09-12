ردا على شائعة وفاته بـ كورونا .. محمد سعد : «صبح صبح على كل حبايبي»

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قال الفنان محمد سعد، ردًا على شائعة وفاته بفيروس كورونا: «صبح صبح على كل حبايبي». وأوضح، في حسابه على «فيس بوك»، مساء الأحد: «أنا بخير وبشرب قهوتي وبكتبلكو البوست كمان.. متصدقوش حاجة غير من على صفحاتي الرسمية فقط».

نفى المكتب الإعلامى للفنان محمد سعد ما تردد من شائعة سخيفة عن وفاته بسبب فيروس كورونا، وأكد المكتب أنه يتمتع بصحة جيدة وأن كل ما قيل غير صحيح على الإطلاق، وطلب المكتب الإعلامي تحري الدقة، خاصة أن هناك صفحات مجهولة تتربص بالفنان محمد سعد وتنشر عن لسانه أخبار كاذبة.

كانت قد انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعة وفاة الفنان محمد سعد متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن آخر أعمال محمد سعد فيلم «الكنز 2» الذي قدم من خلاله شخصية بشير الكتاتني، وشارك في بطولته الفنانين محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، أمينة خليل، روبي، وأخرون، إخراج شريف عرفة.