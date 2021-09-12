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الراجحي يستعيد صدارة ويتوج بطلاً لباها إيطاليا

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الراجحي يستعيد صدارة كأس العالم ويتوج بطلاً لباها إيطاليا الراجحي يستعيد صدارة ويتوج بطلاً لباها إيطاليا

الراجحي يستعيد صدارة كأس العالم ويتوج بطلاً لباها إيطاليا

استعاد المتسابق السعودي يزيد الراجحي صدارة الترتيب العام للسائقين في للراليات الصحراوية القصيرة "الكروس كانتري باها"بعد أن تُوج بلقب باها إيطاليا 2021 الذي شكل ثامن جولات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة, بتحقيقه المركز الأول في الترتيب العام للسائقين بزمن 5.02.47.3 ساعات بعد اجتيازه مسافة 359.42 كلم على متن سيارة تويوتا هايلوكس, وهي المرة الثانية التي يفوز فيها الراجحي على الأراضي الإيطالية في مسيرته الاحترافية.
وجاءت الجولة مثيرة للراجحي مع ملّاحه الإيرلندي مايكل أور، مسجلاً أسرع التواقيت في اليوم الأول "الجمعة" الذي تألف من مرحلتين تأهيلية وخاصة بمسافة إجمالية بلغت 82.49 كلم بزمن 1:05:23.3 ساعة.
وفي اليوم الثاني من الباها فتح الراجحي المسار الصعب الخادع والضيق أمام المشاركين من دون أي صعاب ملاحية ليكمل ما بدأه في المرحلة الأولى، إذ تألفت المرحلة الثانية من ثلاث مراحل خاصة خاضعة للتوقيت بمسافة 93.31 كلم لكل مرحلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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