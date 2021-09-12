أخبار عاجلة

ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات" -
طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي -
تنسيق المرحلة الثالثة .. توافد الطلاب على معامل التنسيق بهندسة القاهرة لتسجيل الرغبات -
بعد التغيب والقلق طلعوا بيصيفوا فى إسكندرية أمن الغربية يعيد أطفال المحلة لأسرهم بعد اختفائهم يومين -
ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا -
محكمة إيرانية تتهم أوباما وترامب بالقتل -
وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية -
شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة -
رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارخلال 24 ساعة -
رئيس مركز ومدينة نخل يتابع رصف الطرق بقرية النثيلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

48 متطوعاً ومتطوعةً بالطائف يساعدون زوار "الردف" في ترك التدخين

Print
تحت عنوان "خذ الخطوة وأقلع عن التدخين".. و"سبق" تُسلّط الضوء

48 متطوعاً ومتطوعةً بالطائف يساعدون زوار

انخرط 48 عنصراً في عمل تطوعي جميل؛ وذلك لحماية المجتمع من أضرار التدخين، تحت عنوان "خذ الخطوة وأقلع عن التدخين"، والذي تقيمه عيادة مكافحة التدخين بمنتزه "الردف".

وحوّل المتطوعون المنتزه إلى خلية عمل من خلال محاولة استقطاب المدخنين أو الذين يتعاطون الشيشة أو الشمة إلى الركن المخصص لمساعدتهم وتقديم الخدمات التوعوية والعلاجية لهم.

"النساء المتطوعات" شكّلن ما نسبته 59% من بين المتطوعين من خلال 28 متطوعة ما بين ممرضات وطبيبات، والبقية 20 من العنصر الرجالي. والمتطوعون 26 ممرضة، و20 طبيباً وطبيبتان.

وقال مدير إدارة التطوع الصحي بصحة الطائف عبدالرحيم بن أحمد المالكي: إن مشاركة المتطوعين والمتطوعات في هذا البرنامج الحيوي والمهم، يأتي امتداداً لما يقوم به المركز من جهود داعمة لمختلف الفعاليات، باعتبار أن التطوع جزء مهم لإنجاح المشاركات والمناسبات والفعاليات.

ولفت إلى أن المتطوعين يقدمون العديد من الخدمات في الفعالية، كالاستشارات الطبية والخدمات العلاجية والتوعية الصحية.

وأعرب عن شكره وتقديره لقائدة الفرصة التطوعية أنيسة قربان، ولكل فريق العمل على الجهود التي يقومون بها في سبيل إنجاح هذه الفعالية، مما سينعكس بالإيجاب على المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات"

ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات"

طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي

طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي

جريمة مروعة باليمن.. فتاة تقتل والدها وتصيب أمها وأخاها

جريمة مروعة باليمن.. فتاة تقتل والدها وتصيب أمها وأخاها

111 شاحنة و73 سيارة.. "نادك" تعلن توافر 184 مركبة للبيع بالجملة

111 شاحنة و73 سيارة.. "نادك" تعلن توافر 184 مركبة للبيع بالجملة