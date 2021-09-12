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عفيف.. معتلة نفسية تغافل متسوقًا وتحتل مركبته وترفض الترجل منها

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عفيف.. معتلة نفسية تغافل متسوقًا وتحتل مركبته وترفض الترجل منها عفيف.. معتلة نفسية تغافل متسوقًا وتحتل مركبته وترفض الترجل منها
استدعى دوريات الأمن التي تعاملت مع الموقف ومطالبات الأهالي تعود

عفيف.. معتلة نفسية تغافل متسوقًا وتحتل مركبته وترفض الترجل منها

أجبرت سيدة معتلة نفسياً، صاحب مركبة على استدعاء دوريات الأمن لإنزالها من مركبته التي تربعّت فيها على مقعد المعاون حينما كان هو يتبضع من أحد المحلات التجارية والمركبة مفتوحة.

وذكرت مصادر أن رجال الأمن الذين حضروا للموقع تعرفوا على السيدة حيث إنها تعاني من اعتلالات نفسية ودائماً ما تثير القلق على نفسها وعلى المارة وهي كبيرة في السن، وتم نقلها لمركز الشرطة، وقد تم التعامل معها حينها بحضور الجهات المعنية وتحرير المركبة لصاحبها.

وفتحت هذه الحادثة باب المطالبات التي يناشد بها أهالي عفيف المسؤولين فتح مصحة نفسية بالمحافظة للعناية بعدد من المرضى النفسيين الذي يجوبون الشوارع على مدار الساعة بملابس رثة، وبعضهم قد رصدته "سبق" في مرات سابقة دون ملابس نهائياً في الشارع.


يذكر أنه في فترة سابقة قد توفي أحد المرضى النفسيين بعد تعرضه لحادث دهس على مدخل المحافظة الشرقي من قبل أحد المسافرين، ورغم ارتفاع المطالب بإحداث مصحة نفسية للعناية بهذه الفئة إلا أنه لم يحدث شيء من هذا القبيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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