صافرة "البلوي" تضبط مواجهة الأهلي والتعاون.. و"الجهني" يقود لقاء الشباب والحزم

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم تحكيم مباريات، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على النحو التالي:
الاتفاق - الرائد
حكم ساحة: محمد القرني.
مساعد أول: عمر الجمل.
مساعد ثان: مفرح الحسن.
حكم رابع: عبدالله الخربوش.
حكم فيديو: عبدالله الشهري.
مساعد حكم فيديو: فيصل القحطاني.
الباطن - الفتح
حكم ساحة: شكري الحنفوش.
مساعد أول: عبدالرحيم الشمري.
مساعد ثان: مؤيد المسجن.
حكم رابع: عبدالصمد بكري.
حكم فيديو: خالد صلوي.
مساعد حكم فيديو: إبراهيم الدخيل.
التعاون - الأهلي
حكم ساحة: فيصل البلوي.
مساعد أول: بدر الشمراني.
مساعد ثان: عماد عسكر.
حكم رابع: محمد البريدي.
حكم فيديو: سامي الجريس.
مساعد حكم فيديو: سعد السبيعي.
الشباب - الحزم
حكم ساحة: خالد الجهني.
مساعد أول: محمد العبكري.
مساعد ثان: محمد الحنفوش.
حكم رابع: سلطان العبكري.
حكم فيديو: عبدالله الحربي.
مساعد حكم الفيديو: محمد العرمطي.