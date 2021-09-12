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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة فنية على هامش المران مساء اليوم الأحد بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقام لاعبو الفريق بتنفيذ جمل تكتيكية خاصة في جزء من الملعب تحت إشراف كارتيرون وأسامة نبيه المدرب العام للفريق.

كما قام كارتيرون ونبيه بإيقاف هذه الفقرة أكثر من مرة لمنح اللاعبين بعض التعليمات وتصحيح بعض الأمور الخاصة.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.