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شارك المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جميع الفقرات التأهيلية والفنية للتدريبات مساء اليوم الأحد بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

أوناجم كان قد انتظم في التدريبات أمس عقب عودته من بلادة بعد انتهاء إعارته، ولكنه خضع لبرنامج بدني فقط لتجهيزه بأفضل شكل.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.