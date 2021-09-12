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كلف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك فرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني ومساعده أحمد عصمت بإعداد تقرير مفصل عن معدلات الجري لدى اللاعبين خلال التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب النادي.

وقام لاعبو الزمالك بارتداء قميص مخصص يقوم بشكل تلقائي بإعداد مفصل لمعدل الجري الخاص بكل لاعب.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك من خلال برنامج بدني موضوع ينفذ خلال الفترة الحالية للوصول باللاعبين إلى أعلى معدل بدني.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.