أخبار عاجلة

ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات" -
طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي -
تنسيق المرحلة الثالثة .. توافد الطلاب على معامل التنسيق بهندسة القاهرة لتسجيل الرغبات -
بعد التغيب والقلق طلعوا بيصيفوا فى إسكندرية أمن الغربية يعيد أطفال المحلة لأسرهم بعد اختفائهم يومين -
ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا -
محكمة إيرانية تتهم أوباما وترامب بالقتل -
وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية -
شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة -
رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارخلال 24 ساعة -
رئيس مركز ومدينة نخل يتابع رصف الطرق بقرية النثيلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

موكب الفرعون يواصل السير| صلاح يدخل نادي المئة في الدوري الإنجليزي

Print
موكب الفرعون يواصل السير| صلاح يدخل نادي المئة في الدوري الإنجليزي موكب الفرعون يواصل السير| صلاح يدخل نادي المئة في الدوري الإنجليزي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح الدولي المصري محمد صلاح في تسجل هدف التقدم لفريقه ليفربول أمام مضيفه ليدز يونايتد في إطار مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 100 في بطولة البريميرليج ليقترب من رقم الدولي الإيفواري ديديه دروجبا، لاعب تشيلسي السابق، الذي يتزعم هدافي القارة السمراء على ملاعب الإنجليز برصيد 104 هدف.

وكان الفرعون محمد صلاح قد سجل هدفه التاسع والتسعين في لقاء تعادل الريدز الأخير، على ملعب «آنفيلد»، ضد ناديه السابق تشيلسي، والذي سجل له هدفين، خلال موسم 2013/2014.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط فيما يتواجد ليدز يونايتد عند المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر

الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر

وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية

وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية

شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارخلال 24 ساعة

رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارخلال 24 ساعة