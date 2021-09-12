موكب الفرعون يواصل السير| صلاح يدخل نادي المئة في الدوري الإنجليزي

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نجح الدولي المصري محمد صلاح في تسجل هدف التقدم لفريقه ليفربول أمام مضيفه ليدز يونايتد في إطار مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 100 في بطولة البريميرليج ليقترب من رقم الدولي الإيفواري ديديه دروجبا، لاعب تشيلسي السابق، الذي يتزعم هدافي القارة السمراء على ملاعب الإنجليز برصيد 104 هدف.

وكان الفرعون محمد صلاح قد سجل هدفه التاسع والتسعين في لقاء تعادل الريدز الأخير، على ملعب «آنفيلد»، ضد ناديه السابق تشيلسي، والذي سجل له هدفين، خلال موسم 2013/2014.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط فيما يتواجد ليدز يونايتد عند المركز السابع عشر برصيد نقطتين.