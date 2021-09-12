افتتاح ملتقي شباب جامعات المحافظات الحدودية بالعريش

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افتتح اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الطلاب، والدكتور محمد صبحي، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور هشام الجيوشي، المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، الأحد، ملتقي شباب جامعات المحافظات الحدودية التي تقام في مدينة العريش، تحت شعار "معا في سيناء".

وأكد الخولي في كلمته نيابة عن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن العلم والبحث العلمي يلعبان دورا كبيرا في نهضة الأمم علي مر العصور، مضيفا أن جامعة العريش تعد منارة للعلم وقاطرة للتنمية بمحافظة شمال سيناء، مشيرًا إلي أن هناك تعاون مستمر بين الجامعه والمحافظة في شتي المجالات من أجل تنمية المحافظة ونقل المعرفة والعلوم لكل أهالي سيناء، إذ يبدو ذلك واضحا من خلال ما تقدمه كليات الجامعه من علوم لأبنائنا، ما أحدث نهضة تعليمية وفكرية للشباب،لافتا إلي أن هذا ما نحتاجه اليوم لأن هدفنا جميعا هو مصلحة الوطن وتقدمة.