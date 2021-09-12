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نائب رئيس حكومة طالبان: الأراضي الأفغانية لن تستخدم لتهديد أمن الدول الأخرى

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نائب رئيس حكومة طالبان: الأراضي الأفغانية لن تستخدم لتهديد أمن الدول الأخرى نائب رئيس حكومة طالبان: الأراضي الأفغانية لن تستخدم لتهديد أمن الدول الأخرى

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أكد نائب رئيس حكومة «طالبان» بالوكالة عبدالغني برادر أن الأراضي الأفغانية لن تستخدم لتهديد أمن الدول الأخرى، مضيفا أن الحركة ستضمن أمن الدبلوماسيين والمستثمرين في البلاد.

وقال برادر في بيان اليوم الأحد: «لن تستخدم أراضي أفغانستان ضد أمن أي دولة، وعلى أساس المعاملة بالمثل، سنضمن أمن جميع الدبلوماسيين والسفارات ووكالات الإغاثة والمستثمرين».

يذكر أن الحركة قررت تعيين الملا محمد حسن أخوند قائما بأعمال رئيس الوزراء في الأفغانية الجديدة والملا عبدالغني برادر، رئيس المكتب السياسي الذي قاد المفاوضات مع الولايات المتحدة، نائبا لرئيس الوزراء بالوكالة.

المصرى اليوم

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