أخبار عاجلة

ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات" -
طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي -
تنسيق المرحلة الثالثة .. توافد الطلاب على معامل التنسيق بهندسة القاهرة لتسجيل الرغبات -
بعد التغيب والقلق طلعوا بيصيفوا فى إسكندرية أمن الغربية يعيد أطفال المحلة لأسرهم بعد اختفائهم يومين -
ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا -
محكمة إيرانية تتهم أوباما وترامب بالقتل -
وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية -
شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة -
رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارخلال 24 ساعة -
رئيس مركز ومدينة نخل يتابع رصف الطرق بقرية النثيلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأمم المتحدة توزع مساعدات نقدية على سكان غزة غدًا

Print
الأمم المتحدة توزع مساعدات نقدية على سكان غزة غدًا الأمم المتحدة توزع مساعدات نقدية على سكان غزة غدًا
تمولها قطر ويستفيد منها 100 ألف مستفيد

الأمم المتحدة توزع مساعدات نقدية على سكان غزة غدًا

أعلن مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم "الأحد"، أن المنظمة الدولية ستبدأ غدًا توزيع مساعدات نقدية لآلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة، بموجب برنامج تموله قطر.

وأوضح "وينسلاند" أنه بموجب خطة التمويل المعدلة التي تمت بالتنسيق بين قطر والأمم المتحدة وأيدتها إسرائيل؛ ستضخ الأموال عبر أكثر من 700 نقطة توزيع في أنحاء قطاع غزة.

وأضاف أن نحو 100 ألف مستفيد سيبدؤون في الحصول على المساعدات النقدية غدًا؛ وفقًا لـ"رويترز".

ومنحت قطر غزة مئات الملايين من الدولارات منذ الحرب التي دارت في عام 2014 بين "حماس" وإسرائيل، لكن جولة أخرى من القتال في مايو "أيار" أدت إلى مطالبات من إسرائيل والولايات المتحدة بمراجعة المدفوعات لضمان عدم وصولها إلى "حماس"، وظلت هذه المدفوعات متوقفة منذ ذلك الحين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات"

ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات"

طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي

طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي

جريمة مروعة باليمن.. فتاة تقتل والدها وتصيب أمها وأخاها

جريمة مروعة باليمن.. فتاة تقتل والدها وتصيب أمها وأخاها

111 شاحنة و73 سيارة.. "نادك" تعلن توافر 184 مركبة للبيع بالجملة

111 شاحنة و73 سيارة.. "نادك" تعلن توافر 184 مركبة للبيع بالجملة