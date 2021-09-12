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مستشار الرئيس: تطعيم كورونا آمن للحوامل والمرضعات ومن تستعد لحمل قريب

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مستشار الرئيس: تطعيم كورونا آمن للحوامل والمرضعات ومن تستعد لحمل قريب مستشار الرئيس: تطعيم كورونا آمن للحوامل والمرضعات ومن تستعد لحمل قريب

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن لقاحات كورونا، مع بداية طرحها عالميا، كانت تندرج تحت بند الاستخدام الطارئ، وذلك لأنها لم تتعمق في التجارب السريرية، بسبب سرعة انتشار الفيروس.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» عبر فضائية إكسترا نيوز الأحد، أن ما نشر الآن علميا، يوضح أن تطعيم الحوامل والمرضعات ومن تستعد لحمل قريب «آمن»، دون أي آثار جانبية خطيرة.

وتابع: «نجري دراسات معمقة ومكثفة لاختيار الفئات التي يتم تطعيمها.. وهم طلبة الثانوية ولكن تدريجيا.. عندما يتم تطعيم الفئات الأكثر عُرضة للعدوى».

المصرى اليوم

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