وزير الري ومحافظ بني سويف يتفقدان مخر سيل سنور وبحيرات وأحواض التهدئة

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تابع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في مشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل مخر سيل سنور شرق النيل، ضمن زيارة الوزير لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع، التي تشمل مشروعات تأهيل وتبطين الترع وأنظمة الري الحديث وأعمال الحماية الخاصة بتأهيل ورفع كفاءة مخرات السيول.



وتفقد الوزير والمحافظ مخر السيل ضمن استعدادات المحافظة لموسم السيول من خلال تطوير مخرات السيول وأعمال الحماية، حيث تتم حاليا أعمال تبطين قاع المخر، بعدما تم الانتهاء من أعمال التأهيل ورفع الكفاءة، والتي شملت أعمال تدبيش وتكاسي وتوسعة، بجانب تأمين خط الغاز الطبيعي المار بمنطقة المخر، وغيرها من الأعمال التي تم تنفيذها، بهدف تقوية وتدعيم وتأهيل المخر لمرور مياه السيول أو الأمطار إلى النيل بشكل آمن. ويشمل المشروع إنشاء عدد 8 بحيرات«أحواض تهدئة وترسيب»وعدد 8 حواجز ترابية بمخرج وادي سنور،،باعتماد 286مليون جنيهاً تقريباً، ضمن الحلول الفنية التي تستهدف دعم قدرة مخر سيل سنور للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرة المخر للتعامل مع السيول، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 60%.

تضمنت الزيارة تفقد بعض مشروعات الاستثمار الزراعي، الذي يستخدم نظام الرى الحديث بإحدى المزارع النموذجية الاستمارية بمحافظة بني سويف، حيث استمع الوزير والمحافظ لموجز عن المشروع الذي يعتبر نموذجاً ناجحا من نماذج التحول للرى الحديث، ويسهم في تشجيع المزارعين نحو التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث لما يتيحه من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.