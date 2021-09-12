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نائب وزير التعليم العالي: للجامعات الحدودية دور فعال في التنمية الشاملة

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نائب وزير التعليم العالي: للجامعات الحدودية دور فعال في التنمية الشاملة نائب وزير التعليم العالي: للجامعات الحدودية دور فعال في التنمية الشاملة

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اكد الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الطلاب، على أن للجامعات في المحافظات الحدودية دورا فعالا في التنمية الشاملة من خلال عدة محاور .

أضاف خلال افتتاح ملتقي شباب جامعات المحافظات الحدودية بالعريش، من أهم تلك المحاور تطوير العملية التعليمية وإعداد خريج وباحث قادر على خدمة عمليات التنمية التي تحتاجها المحافظات الحدودية، وذلك من خلال برامج حديثة وكليات مرتبطة بعمليات التنمية مثل كلية العلوم الزراعية والاستزراع البحري، بهدف تخريج كوادر فنية مدربة على استخدام التكنولوجيا.

اشار إلى ان التعليم العالي يشهد طفرة تعليمية كبيرة من خلال اهتمام الدولة بنظم التعليم ودعم الدولة له والتوسع في انشاء الكليات والمعاهد في مختلف المحافظات وخاصة المحافظات الحدودية.

المصرى اليوم

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