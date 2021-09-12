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وضع البرتغالي فيرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران مساء اليوم الأحد بملعب عبداللطيف أبورجيلة وذلك بالتنسيق مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقام لاعبو الزمالك، بالجري الخفيف في جزء صغير من الملعب لعدة دقائق قليلة، ثم تم تقسيمهم إلى أكثر من مجموعة لأداء تدريبات تأهيلية بالكرة من لمسة واحدة في دائرة صغيرة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق للوصول باللاعبين إلى أعلى معدل بدني ممكن استعدادا للفترة المقبلة، وبالتحديد مواجهة أسوان بكأس مصر.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.