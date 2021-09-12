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حسين لبيب: لن نكون ضيف شرف في مونديال الأندية لكرة اليد

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حسين لبيب: لن نكون ضيف شرف في مونديال الأندية لكرة اليد حسين لبيب: لن نكون ضيف شرف في مونديال الأندية لكرة اليد

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أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي أن هدف النادي هو تحقيق إنجاز في مونديال الأندية لكرة اليد.

أضاف لبيب، «سنجتمع مع الجهاز الفني في غضون الأيام المقبلة لبحث الملف برمته واحتياجاته».

كما أشار لبيب: «لن نذهب لكأس العالم للأندية لمجرد التمثيل المشرف، لكننا نسعى للوصول إلى أبعد مدى في البطولة».

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسوبر الإفريقي، وتأهل الفريق لمونديال العالم للأندية.

ويلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في للأندية «سوبر جلوب» يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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