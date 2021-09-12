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ريال مدريد ضد سيلتا فيجو .. المشاهدة والتشكيل المتوقع

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ريال مدريد ضد سيلتا فيجو .. المشاهدة والتشكيل المتوقع ريال مدريد ضد سيلتا فيجو .. المشاهدة والتشكيل المتوقع

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يلتقي فريق ريال مدريد ضد سيلتا فيجو بعد قليل، في إطار مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني الأول.

ويسعى رفاق المدرب الإيطالي كارلو أنشلوتي إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم والوصول إلى النقطة العاشرة لمناصفة الصدارة مع أتلتيكو مدريد الذي تفوق على إسبانيول بهدفين مقابل هدف واحد.

فيما يأمل الضيوف في الخروج بنتيجة إيجابية بعد البداية المخيبة خلال المواجهات المباريات الثلاثة في الدوري حيث لم يتحصل الفريق سوا على نقطة واحدة.

ومن المتوقع أن يدخل يلعب فريق ريال مدريد ضد سيلتا فيجو بالتشكيل التالي:

اقرا ايضًا: تعرف على تشكيل ريـال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميجيل جوبيترز وفرناندو ناتشو وإيدير ميليتاو وداني كارفاخال.

خط الوسط: إيسكو ألاراكون وكاسيميرو ولوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما وماركو أسينسيو.

سيتم نقل مباراة مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني تلفزيونيًا عبر شاشة قنوات بي إن سبورت كما يوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة احداث اللقاء لحظة بلحظة.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط من 3 مباريات فيما يتواجد سيلتا فيجو عند المركز الثامن عشر بنقطة واحدة وهزيمتين.

ويحتل المارينجي إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل الوصول إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط رفقة غريمه في العاصمة أتلتيكو مدريد.

المصرى اليوم

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