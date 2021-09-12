أسطورة ليفربول: إذا لم يصب 3 لاعبين سننافس على لقب البريميرليج

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أكد أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، النجم السابق أيان راش، أن الريدز قادرون على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري، بشرط عدم إصابة 3 من نجوم الفريق.

ويعتبر أيان راش أحد أبرز لاعبي لفريق ليفربول عبر التاريخ، وهو أسطورة خالدة من أساطير النادي الإنجليزي.

وقال أيان راش في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الأحد: ليفربول لم يبرم صفقات من العيار الثقيل في الصيف الجاري، ولكنه عاد إليه ثلاثة لاعبين مميزين بمثابة صفقات جديدة مؤثرة.

وأضاف أيان راش: عودة فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجوردان هندرسون، منحت القوة من جديد لفريق ليفربول، وإذا لم يتعرض هؤلاء اللاعبين الثلاثة للإصابة سيكون بمقدور ليفربول هذا الموسم المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".