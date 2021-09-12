أسطورة ليفربول يوجه رسالة لمحمد صلاح: لن تجد في أي مكان ما وجدته هنا

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وجه، ايان راش أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة عاطفية خاصة للفرعون المصري محمد صلاح، بشأن موقفه الحالي من تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

ونجح محمد صلاح على مدار الموسم الأربعة الماضية في أن يسطر اسمه في سجلات نادي ليفربول بحروف من ذهب، ويصبح أحد أهم نجوم الفريق، وأكثرهم تقريباً قرباً إلى جماهير الريدز.

ويدور جدل شديد في الفترة الحالية حول تمديد عقد محمد صلاح الذي ينتهي في الموسم المقبل مع فريق ليفربول حيث لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية في الأيام الماضية عن أن محمد صلاح يشترط الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي من أجل تمديد عقده، وهو الذي يجعله اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أيان راش، في تصريحات له اليوم الأحد: الجميع يرغب في بقاء محمد صلاح داخل ليفربول، وأعتقد أن هناك فرصة كبيرة.

وداعب أيان راش، محمد صلاح بكلمات عاطفية، مضيفاً: إذا ذهب محمد صلاح إلى أي نادٍ آخر، فلن يحصل على الدعم الذي يحصل عليه هنا، جماهير ليفربول تحبه وتعشقه، قد يعجب بجماهير آخرى، ولكن لن يجد ما تعطيه له جماهير ليفربول.