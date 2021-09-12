أسماء مصطفى تنعي إيمان خيري شلبي : «مش عارفة هكلم مين بعدك يفهم ألمى»

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نعت الإعلامية أسماء مصطفى الفنانة والإعلامية إيمان خيري شلبي التي شيع جثمانها ظهر اليوم إثر إصابتها بمرض السرطان.

وكتبت أسماء مصطفى عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك: «إنا لله وان اليه راجعون ..مع السلامة يا ايمان ..موتك صدمني كنت خايفة اليوم يجى مش عارفة انعيكى ولا اكتب اقول ايه بس كل الناس عارفة جمالك ورقتك«.

وتابعت: «خلاص حبيبتي انتى ارتاحتى من الألم إلى كنا بندور ليه على حل خلاص الألم راح.. بس انا مش عارفة هكلم مين بعدك يفهم ألمى علشان محدش بيحس بيه إلا إللى مجربه..لكن ان شاء الله كل المك ومعاناتك تتبدل فرح وتلاقى عوض التعب ده كله عند ربنا«.

واختتمت موجهة حديثها إلى زوج الراحلة إيمان خيري شلبي: «ربنا معاك يا حاتم ويصبرك ويعوضك ويجازيك خير على صبرك واتقاء ربنا فيها.. صعب الكلام متهيالى لو كتبت للصبح بردوا هفضل مش عارفة اكتب ايه ولا اوقف الكتابة امتى».

يذكر أن الإعلامية أسماء مصطفى تخضع للعلاج من مرض السرطان منذ أشهر .

وتوفت الإعلامية والفنانة إيمان خيري شلبي نجلة الكاتب الراحل خيري شلبي صباح اليوم إثر معاناتها مع مرض السرطان الذي ظلت تحاربه الفترة الماضية ودخلت على إثره العناية المركزة بأحد المستشفيات.