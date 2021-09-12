أخبار عاجلة

ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات" -
طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي -
تنسيق المرحلة الثالثة .. توافد الطلاب على معامل التنسيق بهندسة القاهرة لتسجيل الرغبات -
بعد التغيب والقلق طلعوا بيصيفوا فى إسكندرية أمن الغربية يعيد أطفال المحلة لأسرهم بعد اختفائهم يومين -
ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا -
محكمة إيرانية تتهم أوباما وترامب بالقتل -
وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية -
شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة -
رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارخلال 24 ساعة -
رئيس مركز ومدينة نخل يتابع رصف الطرق بقرية النثيلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

كبير الأطباء : بايدن يعلن خطوات جديدة بشأن قبل اجتماع الأمم المتحدة

Print
كبير الأطباء : بايدن يعلن خطوات جديدة بشأن فيروس كورونا قبل اجتماع الأمم المتحدة كبير الأطباء : بايدن يعلن خطوات جديدة بشأن قبل اجتماع الأمم المتحدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كبير أطباء الولايات المتحدة فيفيك مورثي اليوم الأحد إن الرئيس جو بايدن سيعلن خطوات جديدة لإبطاء انتشار كوفيد-19 قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم يحدد مورثي ماهية تلك الخطوات. وتبدأ الجلسة المقبلة للجمعية العامة يوم الثلاثاء.

وفي حديثه لشبكة (سي.إن.إن) اليوم، دافع مورثي عن جهود بايدن لتوسيع نطاق التطعيم في الولايات المتحدة.

وقال «سيكون هناك المزيد من الإجراءات التي نواصل العمل عليها، وخصوصا على الجبهة العالمية».

قال بايدن يوم الخميس إنه سيُطالب بتطعيم الموظفين الاتحاديين ضد كوفيد-19، كما سيفرض على أصحاب الشركات الكبرى طلب تطعيم الموظفين أو إجراء فحوص لهم على نحو منتظم.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة تبرعت بمئة وأربعين مليون جرعة لقاح لدول أخرى. وأضاف «هذا هو (الدور) القيادي الأمريكي على المستوى العالمي، وهو مجرد بداية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجّل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجّل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجّل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجّل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا

لاعبو البنك الأهلي يحصلون على لقاح فيروس كورونا

لاعبو البنك الأهلي يحصلون على لقاح فيروس كورونا