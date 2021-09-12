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عطوة اعتراف بمقتل الصيدلي نزار قازان في اليادودة .. تفاصيل وصور

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عطوة اعتراف بمقتل الصيدلي نزار قازان في اليادودة .. تفاصيل وصور عطوة اعتراف بمقتل الصيدلي نزار قازان في اليادودة .. تفاصيل وصور

جي بي سي نيوز :- توجهت جاهة كبيرة تضم وجهاء وشيوخ من مختلف محافظات المملكة، مساء اليوم السبت، الى ديوان ال قازان في بلدة الصريح بمحافظة اربد للتوقيع على عطوة اعتراف لمدة 3 اشهر على خلفية جريمة القتل الذي ذهب ضحيتها الدكتور الصيدلي نزار وليد قازان في منطقة اليادودة في العاصمة عمان قبل نحو 10 ايام .

و ترأس الجاهة النائب محمد جرادات بعدما قام ذوو القاتل العمري بطلب "الدخاله" منه للسير بالإجراءات العشائرية المتبعة في جرائم القتل .

ووافقت عشيرة القازان على إعطاء عشيرة العمري عطوة اعتراف عشائرية بمقتل الدكتور الصيدلي نزار قازان ضمن شروط .

وتاليا الشروط :

1 - عدم وضع محام للقاتل

2 - ان يتكفل القاتل بكافة الحقوق المدنية لعشيرة قازان

3 - اصدار بيان رسمي من قبل عشيرة العمري لاستنكار الجريمة

4 - اعدام القاتل

ويذكر ان الاجهزة الامنية وقعت عطوة أمنية مدتها 3 أيام على خلفية مقتل قازان .

 

 

 

جي بي سي نيوز

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