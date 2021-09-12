شيخ الأزهر يستقبل رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية لتعزيز التعاون في الأنشطة الدينية والإعلامية

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استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاحد، بمشيخة الأزهر الشريف، الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية والوفد المرافق .

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون والتواصل في كافة الأنشطة الدينية والإعلامية، التي تُمكّن عامة المسلمين من فهم دينهم فهماً صحيحاً، والاستفادة من تجربة وخبرة الأزهر الشريف جامعاً وجامعة ومؤسسات.

وتم الاتفاق مع الأمام الاكبر على إقامة مؤتمر رؤساء إذاعات القرأن الكريم تحت رعاية الأزهر الشريف وبالاشتراك مع اتحاد الإذاعات الاسلامية في شهر فبراير المقبل.

كما اتفق رئيس اتحاد الإذاعات الاسلامية مع فضيلة الأكبر على ان يقوم بتوجيه وتقديم مجموعة من الرسائل الإعلامية والدينية، تعرض بالقنوات والإذاعات العاملة باتحاد الإذاعات الاسلامية.

وعلي جانب آخر، وافق الإمام على عقد دورات تدريبة للكوادر الإعلامية لاتحاد الإذاعات الإسلامية بمركز الأزهر للتدريب، وكذلك ترشيح الأزهر مجموعة من الدعاة الناطقين باللغات المختلفة لتقديم برامج دينية على قنوات وإذاعات الاتحاد.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الاسلامية عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر، مؤكدا على الدور الهام للأزهر ورسالته على مدار التاريخ.