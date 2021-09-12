رئيس وزراء الصومال يوجه بعدم السحب من أموال البنك المركزي دون موافقته

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه رئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي، بعدم السحب من اعتمادات البنك المركزي دون موافقته، ما يعتبر تفاقما للأزمة الراهنة مع رئيس البلاد المنتهية ولايته، محمد عبدالله فرماجو.

وتداولت وسائل إعلام محلية خطابا موجها من روبلي إلى وزارة المالية، يتضمن «تعليق عمليات سحب الأموال من البنك المركزي، بما في ذلك وحقوق السحب الخاصة التي تخص صندوق النقد الدولي، دون موافقته».

يأتي ذلك بعد تعذر الوصول إلى اتفاق بين روبلي وفرماجو عبر وساطة من قادة الولايات في الساعات الماضية لإنهاء الأزمة التي ترتبت على قرار روبلي إقالة رئيس الاستخبارات المقرب من فرماجو، فهد ياسين.

وشهدت العاصمة الصومالية توترات منذ قرار روبلي بإقالة ياسين وتعيين بشير محمد جامع بدلا منه، وهو القرار الذي كان رفضه رئيس الجمهورية، داعيا ياسين للاستمرار في منصبه، قبل أن يتراجع ثانية ليعلن أن ياسين قد «استقال» من منصبه، ليكلف مؤقتا ياسين عبدالله محمد، رئيس استخبارات إقليم بنادر، بإدارة الوكالة.