أخبار عاجلة

ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات" -
طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي -
تنسيق المرحلة الثالثة .. توافد الطلاب على معامل التنسيق بهندسة القاهرة لتسجيل الرغبات -
بعد التغيب والقلق طلعوا بيصيفوا فى إسكندرية أمن الغربية يعيد أطفال المحلة لأسرهم بعد اختفائهم يومين -
ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا -
محكمة إيرانية تتهم أوباما وترامب بالقتل -
وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية -
شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة -
رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارخلال 24 ساعة -
رئيس مركز ومدينة نخل يتابع رصف الطرق بقرية النثيلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس وزراء الصومال يوجه بعدم السحب من أموال البنك المركزي دون موافقته

Print
رئيس وزراء الصومال يوجه بعدم السحب من أموال البنك المركزي دون موافقته رئيس وزراء الصومال يوجه بعدم السحب من أموال البنك المركزي دون موافقته

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه رئيس الصومالية محمد حسين روبلي، بعدم السحب من اعتمادات البنك المركزي دون موافقته، ما يعتبر تفاقما للأزمة الراهنة مع رئيس البلاد المنتهية ولايته، محمد عبدالله فرماجو.

وتداولت وسائل إعلام محلية خطابا موجها من روبلي إلى وزارة المالية، يتضمن «تعليق عمليات سحب الأموال من البنك المركزي، بما في ذلك وحقوق السحب الخاصة التي تخص صندوق النقد الدولي، دون موافقته».

يأتي ذلك بعد تعذر الوصول إلى اتفاق بين روبلي وفرماجو عبر وساطة من قادة الولايات في الساعات الماضية لإنهاء الأزمة التي ترتبت على قرار روبلي إقالة رئيس الاستخبارات المقرب من فرماجو، فهد ياسين.

وشهدت العاصمة الصومالية توترات منذ قرار روبلي بإقالة ياسين وتعيين بشير محمد جامع بدلا منه، وهو القرار الذي كان رفضه رئيس الجمهورية، داعيا ياسين للاستمرار في منصبه، قبل أن يتراجع ثانية ليعلن أن ياسين قد «استقال» من منصبه، ليكلف مؤقتا ياسين عبدالله محمد، رئيس استخبارات إقليم بنادر، بإدارة الوكالة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نائب يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لضمان انتظام الدراسة في المدارس والجامعات

نائب يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لضمان انتظام الدراسة في المدارس والجامعات

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

الحكومة اليمنية تدين الإعدامات المروعة لـ9 مدنيين على أيدي الحوثيين

الحكومة اليمنية تدين الإعدامات المروعة لـ9 مدنيين على أيدي الحوثيين

الحكومة اليمنية تدين الإعدامات المروعة لـ9 مدنيين على أيدي الحوثيين

الحكومة اليمنية تدين الإعدامات المروعة لـ9 مدنيين على أيدي الحوثيين