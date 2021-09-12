«البنك الزراعي» يستعرض البرامج التمويلية لمشروعات الاستصلاح والإنتاج الحيواني خلال معرض «صحاري»

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قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، إن مشاركة البنك في معرض «صحاري» تعكس حجم التطوير الذي يشهده البنك حالياً في كل القطاعات ليتمكن من ممارسة دوره كأكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به، كما يعكس الجناح الصورة الجديدة للبنك التي تتناسب مع تطلعات عملائه وتلبي كل احتياجاتهم المصرفية والتمويلية.

وأضاف فاروق، في تصريحات صحفية، أن البنك الزراعي يحرص على أن يجعل من جناحه المشارك بالمعرض نموذج لوحدة مصرفية تضم عددا من القطاعات المتخصصة مثل قطاعات التسويق وتطوير الأعمال والشمول المالي، لاستعراض المنتجات المصرفية والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك للمزارعين والمنتجين من الأفراد والشركات العاملة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، علاوة على استعراض الدور الذي يقوم به البنك للمساهمة في المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».

وأوضح رئيس البنك الزراعي أنه تم خلال المشاركة في معرض «صحاري» الاطلاع على الخدمات والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك حيث استحوذت برامج تمويل القطاع الزراعي المدعمة والتي يمنحها البنك للمزراعين والمنتجين بفائدة 5% سنوية متناقصة على اهتمام الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة قروض تمويل الحاصلات الزراعية أو ما يعرف بالسلف الزراعية وقروض الثروة الحيوانية.

وأشار «فاروق» إلى أن فريقا فنيا من البنك الزراعي استعرض خلال المشاركة دور البنك في تمويل البتلو وتطوير وإنشاء مراكز الألبان والميكنة الزراعية وغيرها، موضحا أن اهتمام الشركات الكبرى والجمعيات الزراعية يركز على البرامج التمويلية التي يقدمها البنك لاستصلاح الأراضي وزراعة الصوب وأنظمة الري الحديث وتمويل الطاقة الشمسية والصناعات القائمة على القطاع الزراعي والتي يمنحها البنك للمستثمرين للشركات الكبرى بعائد تنافسي وتسهيلات وتيسيرات كبيرة لتحفيزهم على الإنتاج، بما ينعكس على تنمية وتطوير القطاع الزراعي ويحقق إستراتيجية التنمية المستدامة للدولة.

وأضاف «فاروق» أنه وفقا لاستراتيجية البنك الزراعي المصري بأن يصبح أحد أكبر بنوك القطاع المصرفي في تحقيق الشمول المالي لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدولة، يقوم قطاع الشمول المالي بالتعريف بالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه من الأفراد والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ودوره في تمكين فئات المجتمع من إدارة أموالھم ومدخراتھم بشكل آمن- خاصة المرأة والشباب في المناطق الريفية – علاوة على تعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر .

ولفت رئيس البنك الزراعي إلى أنه خلال فترة المعرض يوفر البنك خدمة إصدار بطاقات المدفوعات الوطنية «ميزة» لكافة المشاركين ورواد المعرض مجاناً تشجيعا لهم على التحول من التعاملات المالية النقدية للتعاملات بالبطاقات المدفوعة مقدما بدون نقد. موضحا أن البنك يحرص من خلال مشاركته في المعارض والمؤتمرات المتخصصة في القطاع الزراعي على إظهار الصورة الجديدة للبنك والتي تظهر حجم التطور الذي يشهده البنك حالياً في أعمال تحديث البنية التحتية والتكنولوجية للبنك بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية والتمويلية للأفراد والشركات .

وقال «فاروق» إن ذلك يتم وفق أفضل النظم المصرفية وأعلى مستويات الجودة، علاوة على استعراض البرامج التمويلية التي يمنحها البنك للمساهمة في تنمية القطاع الزراعي ودعم فرص الاستثمار والنمو لصغار المزارعين ـ مشيرا إلى أن معرض صحاري يعد نافذة هامة للتواصل بين البنك والمنتجين وأصحاب الأعمال لتبادل الخبرات وخلق فرص جيدة لتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق سلاسل القيمة المرتبطة بالإنتاج الزراعي.

وأوضح رئيس البنك الزراعي أن سياسة البنك تستهدف إن ينعكس دوره على تعزيز قدرات القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يقدم دعماً كبيراً للقطاع الزراعي والعاملين به خاصة أن تنمية القطاع الزراعي أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق الأمن الغذائي وهو ما يجعل الدولة حريصة على دعم القطاع الزراعي والمزارعين لتحفيزهم على الإنتاج .

وأكد «فاروق» أن البنك الزراعي المصري يقدم من خلال معرض صحاري مجموعة من الفرص التمويلية لدعم الشركات والمشروعات الكبرى ،علاوة على تركيزه على دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها أحد ركائز الإقتصاد القومي في تحقيق تنمية إقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة.

وشدد رئيس البنك الزراعي على أن البنك يستهدف المساهمة بقدر كبير في دعم هذا القطاع لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة خاصة بالمناطق الريفية الأكثر احتياجا تماشيا مع مبادرة «حياة كريمة»، كما نعمل على المساهمة في تحقيق الشمول المالي بالمناطق الريفية والزراعية في جميع المحافظات.