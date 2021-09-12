طلعت يوسف يوقع على عقود تدريب الإسماعيلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أنهى مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، اتفاقهم مع طلعت يوسف، لكي يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم المقبل، خلفًا لإيهاب جلال، الذي رفض تجديد تعاقده مع النادي.

ووقع طلعت يوسف على عقود تدريب الإسماعيلي لمدة موسم واحد، وذلك بعد الجلسة التي جمعته مع على أبوجريشة، رئيس اللجنة الفنية، وعماد سليمان، المشرف العام على فريق الكرة.

ويتكون الجهاز المعاون لطلعت يوسف من محمد صلاح أبوجريشة، مديرًا للكرة، ومحمد حمص، مدرب مساعد، وخالد عبدالله مدربًا لحراس المرمى، ومن المقرر أن يتم الاستقرار على المدير العام خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن يقود طلعت يوسف مران الفريق، غدًا الإثنين، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.