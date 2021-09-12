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رئيس اللبنانية: الآن ليس وقت الاحتساب السياسي بالحصص ولكن النهوض بالبلاد

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رئيس الحكومة اللبنانية: الآن ليس وقت الاحتساب السياسي بالحصص ولكن النهوض بالبلاد رئيس اللبنانية: الآن ليس وقت الاحتساب السياسي بالحصص ولكن النهوض بالبلاد

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قال رئيس اللبنانية، نجيب ميقاتي، إنه يتعين اتباع منهجية حكومية وسياسية جديدة، عنوانها استعادة العلاقات مع كل الدول، خصوصا الدول العربية، نقلا عن «المدن».

وأضاف ميقاتي: أنا، منذ اليوم الأول لتكليفي بتشكيل الحكومة، أبلغت الجميع بأنني لا يمكن أن أمنح الثلث المعطل لأي فريق ولأي طرف، صحيح أنه كانت هناك محاولات كثيرة للحصول عليه، لكنني نجحت في تجاوزها، بالتركيز على آلية عمل مجلس الوزراء، والبرنامج الذي لا بد من وضعه، والعمل بناء عليه، لتحقيق الإصلاحات والحصول على المساعدات الدولية.

وأشار إلى أنه انطلاقا من التنسيق والانسجام بينه وبين الوزراء، فإن معادلة الثلث المعطل تسقط بشكل كامل، وتابع: أستطيع أن أقول إن لدي في هذه الحكومة أكثر من ثلثي وزرائها، انطلاقا من دوافع العمل والتنسيق.

وأضاف ميقاتي: الآن، ليس وقت الاحتساب السياسي بالنقاط أو بالحصص، انما وقت إطلاق ورشة عمل للنهوض بلبنان من أزماته المتوالية، والحد من الانهيار، والإسراع في العمل على إنجاز ملفات أساسية تتعلق بأزمة الكهرباء وإيجاد الحلول السريعة لها، بالإضافة إلى ملف المحروقات وتوفيرها، لتسهيل انطلاق العام الدراسي.

المصرى اليوم

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