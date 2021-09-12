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تشغيل خط مباشر بين القاهرة ودكا اعتبارا من نوفمبر المقبل

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تشغيل خط مباشر بين القاهرة ودكا اعتبارا من نوفمبر المقبل تشغيل خط مباشر بين القاهرة ودكا اعتبارا من نوفمبر المقبل

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في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني وفي ضوء الجهود التي تبذلها شركة للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، لفتح آفاق جديدة للشركة حول العالم، أعلن الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عن توقيع مصر للطيران اتفاقية مع شركة ALO DHAKA AVIATION LIMITED لتشغيل خط طيران منتظم ومباشر بين القاهرة ومدينة دكا عاصمة دولة بنجلاديش ابتداء من الأول من نوفمبر ٢٠٢١ بمعدل رحلتين أسبوعيا أيام الإثنين والخميس.

شهد توقيع الاتفاق الطيار عمرو نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وسفير دولة بنجلاديش لدى جمهورية مصر العربية.

وقام بالتوقيع على الاتفاق من جانب مصر للطيران محمد وائل الدمرداش، رئيس قطاع الشؤون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وسامي سيد علي الرئيس التنفيذي لشركة ALO DHAKA .

هذا ومن المخطط أن تُسير مصر للطيران هذه الرحلات بطراز الإيرباص A330-300 والذي يسع لعدد 301 مقعد، كما أن الطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية بالإضافة إلى نظام ترفيهي حديث على متن الطائرة.

المصرى اليوم

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