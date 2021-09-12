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السكة الحديد توقف التشغيل الصيفي بين القاهرة ومرسى مطروح

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السكة الحديد توقف التشغيل الصيفي بين القاهرة ومرسى مطروح السكة الحديد توقف التشغيل الصيفي بين القاهرة ومرسى مطروح

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قررت الهيئة القومية لسكك حديد إيقاف التشغيل الصيفي لقطارات القاهرة/ مرسى مطروح والعكس، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 15/9/2021 .

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن آخر يوم تشغيل سيكون قطار 773/772 نوم بين القاهرة/ مرسى مطروح، وأن يوم الخميس الموافق 16/9/2021 آخر يوم تشغيل قطار 775/774 نوم بين مرسى مطروح/ القاهرة.

وبالنسبة للقطارات المكيفة فإنه اعتبارا من يوم السبت الموافق 9/10/2021 آخر يوم تشغيل قطار 939/940 مكيف القاهرة/ مرسى مطروح.

واعتبارا من يوم الأحد الموافق 10/10/2021 آخر يوم تشغيل قطار 943/942 مكيف بين مرسى مطروح/ القاهرة .

المصرى اليوم

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