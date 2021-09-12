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أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية بأن الخرطوم تسعى إلى إدخال تعديلات جوهرية على الاتفاقية المبرمة بينها وبين موسكو بشأن إنشاء مركز إمداد للبحرية الروسية في بورتسودان على البحر الأحمر.

ونقلت الوكالة، عن مصدر مطلع في الجيش السوداني، قوله إن وزارة العدل السودانية أوصت بتعديل الاتفاقية التي تم توقيعها في عهد الرئيس السابق عمر البشير، موضحًا أن حكومة الخرطوم طلبت من موسكو دفع مساعدات اقتصادية بقيمة خمسة مليارات دولار إلى بنك السودان المركزي مقابل استخدام روسيا لتلك القاعدة لمدة خمس سنوات.

وأضاف المصدر أن الحكومة السودانية أبدت موافقتها على توقيع اتفاقية جديدة تقضي بتمديد الموجودة لمدة تصل إلى 25 عامًا.

وذكر المصدر أن الحكومة السودانية تعترض على الاتفاقية الحالية نظرًا لـ«عدم وجود ثمار من ورائها مقابل إعطاء روسيا هذا الموقع الاستراتيجي»، مضيفًا أن الحكومة «ترى أن مصلحتها ومصلحة اقتصادها في تعديل جوهري يتم على هذه الاتفاقية».

ولفت المصدر إلى أن روسيا لم ترد بعد على هذه المطالب الجديدة.