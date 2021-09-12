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إدارة تسابق الزمن لإنهاء ملف المستحقات المتأخرة قبل مواجهة أسوان

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إدارة الزمالك تسابق الزمن لإنهاء ملف المستحقات المتأخرة قبل مواجهة أسوان إدارة تسابق الزمن لإنهاء ملف المستحقات المتأخرة قبل مواجهة أسوان

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تسعي اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي لإنهاء ملف مستحقات اللاعبين المتأخرة، وكذلك مستحقات الموسم الجديد خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا قبل انطلاق مباريات كأس ، والتي سيبدؤها الزمالك بمواجهة أسوان، المقرر لها 2 أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الدور قبل النهائي.

وتحاول إدارة الكرة حل الأزمة قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة أن هناك مستحقات مالية متأخرة كثيرة للاعبين ما بين مستحقات شهرية ومكافآت الفوز بالمباريات ومكافأة الدورى، كما تحاول إدارة النادي احتواء ثورة الجهاز الفني، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، والتي أثارت أزمة مؤخرًا بسبب عدم مساواة الجهاز الفني باللاعبين بشأن مكافآت الموسم الماضي.

المصرى اليوم

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