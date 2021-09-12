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تسعي اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك لإنهاء ملف مستحقات اللاعبين المتأخرة، وكذلك مستحقات الموسم الجديد خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا قبل انطلاق مباريات كأس مصر، والتي سيبدؤها الزمالك بمواجهة أسوان، المقرر لها 2 أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الدور قبل النهائي.

وتحاول إدارة الكرة حل الأزمة قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة أن هناك مستحقات مالية متأخرة كثيرة للاعبين ما بين مستحقات شهرية ومكافآت الفوز بالمباريات ومكافأة الدورى، كما تحاول إدارة النادي احتواء ثورة الجهاز الفني، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، والتي أثارت أزمة مؤخرًا بسبب عدم مساواة الجهاز الفني باللاعبين بشأن مكافآت الموسم الماضي.