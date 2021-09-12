أخبار عاجلة

محكمة إيرانية تتهم أوباما وترامب بالقتل -
وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية -
شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة -
رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارخلال 24 ساعة -
رئيس مركز ومدينة نخل يتابع رصف الطرق بقرية النثيلة -
نائب يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لضمان انتظام الدراسة في المدارس والجامعات -
بعد صدور لائحة الجمارك.. «صناعة النواب»: المنظومة الجديدة تعزز الحوكمة وتسوية النزاعات -
إزالة ١٥٣ حالة تعدي ضمن الموجة الـ ١٨ بالشرقية -
السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأب عرض طفلته للبيع على «فيس بوك» -
استئناف مبادرة تنمية مهارات اللغة الإنجليزية بالمدارس الثانوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

يعلن عن ضم حمدي النقاز خلال ساعات

Print
الزمالك يعلن عن ضم حمدي النقاز خلال ساعات يعلن عن ضم حمدي النقاز خلال ساعات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعود التونسى حمدى النقاز، لاعب الترجى السابق، إلى القاهرة الخميس المقبل، بعد سفره إلى تونس لجمع متعلقاته واصطحاب أسرته، تمهيدا للإعلان عن انضمامه للقلعة البيضاء، بعدما أنهى اللاعب اتفاقه مع إدارة النادى حول عودته إلى الفريق.

وأنهت إدارة القلعة البيضاء اتفاقها مع النقاز، بعد سلسلة من المفاوضات شهدتها الفترة الماضية حول الاتفاق بين الطرفين شهدت الاتفاق على قيمة مقدم عقد اللاعب وتنازله عن القضية التي رفعها ضد النادى، وينوى الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إعلامي: جروس يحصل على حكم نهائي ضد الزمالك بـ700 ألف دولار والمهلة شهر

إعلامي: جروس يحصل على حكم نهائي ضد الزمالك بـ700 ألف دولار والمهلة شهر

عواد: رفضت الانضمام للأهلي بسبب الزمالك.. وغيرت عقدي مع النادي الأبيض

عواد: رفضت الانضمام للأهلي بسبب الزمالك.. وغيرت عقدي مع النادي الأبيض

كريم شحاتة يكشف حكم جديد ضد الزمالك بـ700 ألف دولار بسبب جروس

كريم شحاتة يكشف حكم جديد ضد الزمالك بـ700 ألف دولار بسبب جروس

فاروق جعفر: الفوز بالبطولات يأتي بالضرر على الزمالك

فاروق جعفر: الفوز بالبطولات يأتي بالضرر على الزمالك