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يعود التونسى حمدى النقاز، لاعب الترجى السابق، إلى القاهرة الخميس المقبل، بعد سفره إلى تونس لجمع متعلقاته واصطحاب أسرته، تمهيدا للإعلان عن انضمامه للقلعة البيضاء، بعدما أنهى اللاعب اتفاقه مع إدارة النادى حول عودته إلى الفريق.

وأنهت إدارة القلعة البيضاء اتفاقها مع النقاز، بعد سلسلة من المفاوضات شهدتها الفترة الماضية حول الاتفاق بين الطرفين شهدت الاتفاق على قيمة مقدم عقد اللاعب وتنازله عن القضية التي رفعها ضد النادى، وينوى الزمالك الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.