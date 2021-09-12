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جنش يفاضل بين عروض الإعارة للرحيل عن

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جنش يفاضل بين عروض الإعارة للرحيل عن الزمالك جنش يفاضل بين عروض الإعارة للرحيل عن

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يدرس محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى ، عرضين للرحيل عن القلعة البيضاء، وتتجه النية لدى إدارة النادى لإعارة اللاعب، الموسم القادم، في ظل الأزمة بينه وبين باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، وذلك بعد فشل كل محاولات الصلح بين كارتيرون والحارس، وأصبحت فرصة عودته للفريق صعبة.

ويفاضل اللاعب بين عرضين من نادى فاركو الصاعد حديثا للدورى الممتاز، ومن نادى الاتحاد السكندرى، ويعد الاختيار الأقرب لحارس الزمالك، هو الاتحاد السكندرى على سبيل الإعارة لمدة موسم، حيث يرغب مسؤولو الاتحاد في تدعيم مركز حراسة المرمى بعد رحيل محمد صبحى وعودته للزمالك.

المصرى اليوم

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