مهند لاشين يقاتل لإقناع ناديه بالانتقال للزمالك

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يضغط مهند لاشين، لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادي طلائع الجيش، على إدارة ناديه من اجل إتمام الانتقال لنادى الزمالك بعد تعثر الصفقة خلال الفترة الماضية.

وطلب اللاعب عقد جلسة مع المسؤولين بالنادى، وستكون هذه الجلسة بناء على طلب اللاعب، لحسم مصير انتقاله إلى القلعة البيضاء، لمحاولة إقناع مسؤولى طلائع الجيش، بتخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عنه، لتسهيل عملية الانتقال.

ويمتلك مهند لاشين أكثر من عرض إلا انه بشكل شخصى يرغب في الانتقال إلى صفوف الزمالك، خاصة اتفاقه النهائى بينه وبين إدارة النادى الأبيض.