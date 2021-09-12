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استهل منتخب مصر الأول لكرة الصالات مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة الصالات، والتي تستضيفها ليتوانيا حالياً بشكل صادم بعد هزيمة مذلة أمام نظيره الروسي.

وتستضيف ليتوانيا بطولة كأس العالم لكرة الصالات حالياً وحتى الثالث من شهر أكتوبر المقبل.

وتقع مصر في المجموعة الثانية إلى جانب اتحاد روسيا وجواتيمالا وأوزباكستان.

وخسر منتخب مصر اليوم الأحد في مباراته الأولى في البطولة أمام روسيا بنتيجة 9/صفر، حيث انتهى الشوط الأول بثلاثة أهداف، وأضاف الروس 6 أهداف في الشوط الثاني.

وتعد هذه هى أكبر هزيمة لمنتخب مصر لكرة القدم الصالات خلال تاريخ مشاركاته في كأس العالم.

وسبق وأن التقي المنتخبين المصري والروسي سويا خلال منافسات كأس العالم داخل الصالات مرتين، الأولي في دور المجموعات في نسخة 2000، ونجح خلالها المنتخب في الفوز بنتيجة 4/6، وهي المباراة التي شارك بها تامر إسماعيل مدير المنتخب الحالي، و جهاد عرفه المدير الفني الحالي وياسر عبد الخالق مدرب حراس المرمي الحالي.

بينما حقق منتخب روسيا الفوز في المواجهة الثانية بدور المجموعات أيضاً بنتيجة 1/6 في نسخة 2016 بكولومبيا.

ويلتقي المنتخب المصري أمام جواتيمالا يوم الأربعاء 15 سبتمبر في الجولة الثانية ، ويختتم مبارياته بالمجموعة أمام أوزبكستان يوم السبت 18 سبتمبر.

الجدير بالذكر أن قرعة كأس العالم للصالات أسرفت عن:

المجموعة الأولى: ليتوانيا، فنزويلا ،كازاخستان، كوستاريكا.

المجموعة الثانية: أوزبكستان، جواتيمالا، الاتحاد الروسي، مصر.

المجموعة الثالثة: تايلاند، البرتغال، المغرب، جزر سليمان.

المجموعة الرابعة: بنما ،جمهورية التشيك، فيتنام، البرازيل.

المجموعة الخامسة: أنجولا ، اليابان ،باراجواي، إسبانيا.

المجموعة السادسة: الأرجنتين، أمريكا ،صربيا، إيران.