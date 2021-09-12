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اقتربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، من حسم الصفقات الجديدة بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

وطلب «كارتيرون» حسم الصفقات الجديدة قبل انطلاق معسكر الإعداد للفريق في مدينة برج العرب، المقرر يوم 20 من الشهر الجاري، استعدادًا لمواجهة نصف النهائي في بطولة كأس مصر أمام أسوان، والمقررة يوم 2 أكتوبر المقبل.

واقترب مسؤولو الزمالك من حسم صفقة أحمد أيمن منصور، لاعب فريق بيراميدز، بعد موافقة اللاعب، وعقب إبداء مسؤولي بيراميدز مرونة في الاستغناء عن اللاعب، كما يضغط حسين لبيب، رئيس لجنة الزمالك، لحسم صفقة عبدالله السعيد، وأصبحت المفاوضات في مراحل متقدمة بعد رغبة اللاعب في الانتقال إلى الأبيض، كما حدثت انفراجة بين مسؤولي الناديين في المفاوضات بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت في مفاوضات الفريقين، والتي ترتب عليها إصدار بيراميدز بيانًا نفى خلاله وجود مفاوضات بشأن انتقال صانع ألعاب الفريق السماوي إلى القلعة البيضاء.