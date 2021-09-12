أخبار عاجلة

محكمة إيرانية تتهم أوباما وترامب بالقتل -
وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية -
شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة -
رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارخلال 24 ساعة -
رئيس مركز ومدينة نخل يتابع رصف الطرق بقرية النثيلة -
نائب يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لضمان انتظام الدراسة في المدارس والجامعات -
بعد صدور لائحة الجمارك.. «صناعة النواب»: المنظومة الجديدة تعزز الحوكمة وتسوية النزاعات -
إزالة ١٥٣ حالة تعدي ضمن الموجة الـ ١٨ بالشرقية -
السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأب عرض طفلته للبيع على «فيس بوك» -
استئناف مبادرة تنمية مهارات اللغة الإنجليزية بالمدارس الثانوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

لجنة تسعى لحسم الصفقات الجديدة قبل معسكر الفريق

Print
لجنة الزمالك تسعى لحسم الصفقات الجديدة قبل معسكر الفريق لجنة تسعى لحسم الصفقات الجديدة قبل معسكر الفريق

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اقتربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، برئاسة حسين لبيب، من حسم الصفقات الجديدة بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

وطلب «كارتيرون» حسم الصفقات الجديدة قبل انطلاق معسكر الإعداد للفريق في مدينة برج العرب، المقرر يوم 20 من الشهر الجاري، استعدادًا لمواجهة نصف النهائي في بطولة كأس أمام أسوان، والمقررة يوم 2 أكتوبر المقبل.

واقترب مسؤولو الزمالك من حسم صفقة أحمد أيمن منصور، لاعب فريق بيراميدز، بعد موافقة اللاعب، وعقب إبداء مسؤولي بيراميدز مرونة في الاستغناء عن اللاعب، كما يضغط حسين لبيب، رئيس لجنة الزمالك، لحسم صفقة عبدالله السعيد، وأصبحت المفاوضات في مراحل متقدمة بعد رغبة اللاعب في الانتقال إلى الأبيض، كما حدثت انفراجة بين مسؤولي الناديين في المفاوضات بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت في مفاوضات الفريقين، والتي ترتب عليها إصدار بيراميدز بيانًا نفى خلاله وجود مفاوضات بشأن انتقال صانع ألعاب الفريق السماوي إلى القلعة البيضاء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا

ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا

وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية

وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية

وزارة التخطيط تطلق دليل الإدارة الاستراتيجية بالجهاز الإداري للدولة المصرية

وزارة التخطيط تطلق دليل الإدارة الاستراتيجية بالجهاز الإداري للدولة المصرية

قبل عودة البورصة.. تعرف على أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021

قبل عودة البورصة.. تعرف على أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021