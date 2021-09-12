أخبار عاجلة

محكمة إيرانية تتهم أوباما وترامب بالقتل -
وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية -
شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة -
رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارخلال 24 ساعة -
رئيس مركز ومدينة نخل يتابع رصف الطرق بقرية النثيلة -
نائب يطالب الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة لضمان انتظام الدراسة في المدارس والجامعات -
بعد صدور لائحة الجمارك.. «صناعة النواب»: المنظومة الجديدة تعزز الحوكمة وتسوية النزاعات -
إزالة ١٥٣ حالة تعدي ضمن الموجة الـ ١٨ بالشرقية -
السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأب عرض طفلته للبيع على «فيس بوك» -
استئناف مبادرة تنمية مهارات اللغة الإنجليزية بالمدارس الثانوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

لبيب : فرع 6 أكتوبر وشركة الكرة على رأس أولوياتنا وننتظر التتويج بكأس

Print
لبيب : فرع 6 أكتوبر وشركة الكرة على رأس أولوياتنا وننتظر التتويج بكأس مصر لبيب : فرع 6 أكتوبر وشركة الكرة على رأس أولوياتنا وننتظر التتويج بكأس

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، أنه فخور بلاعبي فريق اليد بالنادي بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد التي تحققت على حساب الأهلي.

أضاف لبيب: «المجهود يحسب للمجلس بأكمله وما تحقق نتاج عمل اللجنة بكل أعضائها، وفرنا المناخ الأمثل لكل الألعاب وحققنا ما يقرب من 7 بطولات وننتظر التتويج ببطولة كأس ».

وتابع رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك: «فرع النادي الجديد بـ6 أكتوبر وشركة الكرة على رأس أولوياتنا للمرحلة المقبلة حتى مع وضع الرتوش الأساسية لهما».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا

ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا

وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية

وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية

وزارة التخطيط تطلق دليل الإدارة الاستراتيجية بالجهاز الإداري للدولة المصرية

وزارة التخطيط تطلق دليل الإدارة الاستراتيجية بالجهاز الإداري للدولة المصرية

قبل عودة البورصة.. تعرف على أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021

قبل عودة البورصة.. تعرف على أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021