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أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه فخور بلاعبي فريق اليد بالنادي بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد التي تحققت على حساب الأهلي.

أضاف لبيب: «المجهود يحسب للمجلس بأكمله وما تحقق نتاج عمل اللجنة بكل أعضائها، وفرنا المناخ الأمثل لكل الألعاب وحققنا ما يقرب من 7 بطولات وننتظر التتويج ببطولة كأس مصر».

وتابع رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك: «فرع النادي الجديد بـ6 أكتوبر وشركة الكرة على رأس أولوياتنا للمرحلة المقبلة حتى مع وضع الرتوش الأساسية لهما».